Mudanças climáticas podem obrigar Tailândia a realocar capital

A Tailândia pode ser forçada a realocar sua capital, Bangcoc, devido ao aumento do nível do mar, alerta um alto funcionário dos serviços climáticos do país em uma entrevista à AFP.

As projeções mostram que Bangcoc provavelmente será inundada antes do final do século. Uma grande parte da capital já está enfrentando inundações durante a temporada de chuvas.

Por isso, a subdiretor-geral do departamento governamental responsável pelas mudanças climáticas e meio ambiente, Pavich Kesavawong, teme que a cidade não consiga se adaptar rapidamente o suficiente ao aquecimento global.