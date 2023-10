Nascia ali uma nova camada na militância de nossas vidas e organizações: a da Geração Cidadã de Dados, a GCD.

Vivemos um cenário de disputa no qual as pessoas, protagonistas dos bancos de dados (privados ou públicos) são figurantes no jogo de poder que envolve decisões sobre políticas públicas e uma cidadania plena. As perguntas que frequentemente fazemos são: a quem pertencem os dados? A favor de quem eles estão mais ou menos disponíveis? Por quem são produzidos? Como garantir novas narrativas que permitam o desenvolvimento de comunidades plenas de direitos?

A ideia central da GCD é de que a produção independente de bases estruturadas de informações representa uma frente ativa de acesso ao debate público e à formulação de políticas. É ação direta e cidadã em um campo negligente, classista, racista e sexista. Consideramos GCD como um conjunto de ações que possibilitam à cidadania gerar, recolher e utilizar dados para benefícios de suas comunidades ou coletivos.

É necessário debater como as práticas de produção de informação da sociedade civil organizada têm se reinventado a partir de suas potências, limitações e criatividades metodológicas e tecnológicas. Por isso, nos dias 19 e 20 de setembro reunimos pela primeira vez organizações e coletivos— com pesquisadores que têm produzido enfrentamentos à ciência tradicional, ainda pouco participativa e diversa —para o 1º Seminário de Geração Cidadã de Dados. Desse encontro elaboramos um documento de recomendações para o poder público com práticas de valorização dos dados gerados pela e para a periferia e também desenvolvemos um guia para coletivos e organizações que desejam produzir suas próprias pesquisas.

Também lançamos o Mapa da Desigualdade 2023 —ferramenta de monitoramento organizada pela Casa Fluminense— que apresenta 40 indicadores retratando o cenário de desigualdade econômica, racial, de gênero e climática da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Depois de três anos, uma pandemia, duas eleições, cortes e atrasos no Censo Demográfico, desmonte de órgãos como o Centro Estadual de Estatísticas (CEPERJ) e muita informação desatualizada, a quarta edição do Mapa se soma aos esforços da GCD para falar o peso da tarifa do transporte no bolso dos trabalhadores, violência de gênero, endividamento, tiroteios e outros temas, analisados durante nove meses de varredura em 23 bases de dados governamentais e empresariais, além de muitos pedidos de acesso via Lei de Acesso à Informação e muita geração cidadã.