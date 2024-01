A ideia de perfeição para corpos femininos é carregada de preconceitos e violências. Essa ideia vem de uma sociedade patriarcal, aquela onde as mulheres teoricamente devem viver para atender as expectativas dos homens, como se fossem menos importantes que nós. Nesta sociedade, fomos condicionados a aceitar conceitos que promovem a idealização do corpo perfeito, definem o que é considerado belo ou atraente, sendo que, frequentemente, essas referências recaem sobre os corpos femininos ao reforçar esses estereótipos.

Por isso, é possível ver em rede nacional uma figura pública tecer críticas sobre o corpo de uma mulher, como se tivesse carta branca para expor suas preferências e descontentamentos em relação a ela, como se essa liberdade de criticar viesse de uma liberdade de expressão, e não de um comportamento machista. Essa linha tênue entre liberdade de expressão e falta de respeito na sociedade que vivemos ainda nos faz cair em armadilhas, como pode ter acontecido com quem tentou defender Brunet das críticas direcionadas ao seu corpo.

Nesta sociedade patriarcal em que vivemos Rodriguinho, você e eu, os padrões de perfeição para mulheres e seus corpos foram moldados em nossas mentes. Mesmo com boas intenções, caímos na reprodução de atos violentos como tecer outros comentários sobre esses mesmos corpos. E eu reitero aqui, o corpo de alguém é um espaço que não diz respeito a ninguém mais que a própria pessoa.

Tentar defender que um homem faça críticas ao corpo de uma mulher reforçando padrões que vêm do mesmo lugar de onde essas críticas vieram, é ficar preso junto a Rodriguinho não na casa do BBB, mas ao machismo existente intrinsecamente em todos nós.