No último domingo, assisti à entrevista emocionante da atriz Letícia Sabatella no Fantástico, onde ela compartilhou sua experiência de diagnóstico tardio de autismo. Suas palavras ecoaram profundamente em mim, pois também trilhei o caminho do diagnóstico já adulto, o que trouxe uma série de reflexões sobre minha própria jornada e os desafios enfrentados.

Assim como Letícia, eu me encontro, atualmente aos 36 anos, lidando com dúvidas e medos semelhantes. Nós autistas viemos lidando desde nossa existência com a não compreensão do mundo com a gente. A não compreensão de todas as demais pessoas da sociedade, seja em relacionamentos, em acesso ao mercado de trabalho, em amizades, na escola, e principalmente, na permanência nesses espaços por um fator em comum: não nos entendem.

Para nós, eu, Letícia e tantos outros, enfrentar a descoberta tardia do autismo é uma jornada que afeta nossa saúde mental de maneira única. Durante anos, lutamos para entender por que éramos diferentes, por que nos sentíamos deslocados e frequentemente incompreendidos. O peso da hipersensibilidade a estímulos como luzes, sons e toques físicos muitas vezes nos faz ser vistos como frios, arrogantes ou irritados, mesmo quando estamos apenas buscando nosso próprio conforto, ou até mesmo, "nosso próprio eu".