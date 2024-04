A Justiça brasileira só salva quem tem Porsche

Riscamos no chão a desigualdade social, além de abrir prerrogativas para que outros crimes da mesma proporção aconteçam, sendo analisados da mesma maneira. O que seria contrário se a vítima fosse o dono do Porsche. Estardalhaço, gritaria e confusão, com notas presidenciais sobre o acontecido.

Sou levado a refletir de maneira mais profunda: o quanto de desumanidade podemos chegar para que possamos retornar à humanidade. Falamos também sobre nossa apatia, ou naturalização, em que lidamos com o fato de acharmos "normal" um episódio como esse ser respondido dessa maneira. Onde um pedido de prisão é expedido pela Polícia após o depoimento, mas a Justiça nega, em juízo, por falta de preenchimento dos requisitos autorizadores de tal prisão. Mesmo quando testemunhas atestam que o dono do carro que cometeu o crime ''tinha sinais de embriaguez, voz pastosa e estava cambaleando''.

Para a sociedade, o resumo é um só: o crime compensa. E aqui, valem (e muito) as fartas quantias depositadas nas contas bancárias, além dos valores resumidos em quatro rodas, nas garagens que denotam mais prepotência e arrogância, do que propriamente a sabedoria para condução.

Fica no ar a pergunta: quem é que se importa com quem está no Sandero?