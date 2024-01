A cada 34 horas, uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+ é vítima de morte violenta no Brasil. É necessário enfatizar: a cada quase dois dias no país, alguém, por sua condição e existência, morre justamente por suas características. Um tio, uma vizinha, um parente, uma amiga do filho, a mulher que foi sua babá, o condutor do trem, o artista ou também aquela alma passante que comprava pão mais cedo, recebia salário e pagava impostos até ontem - todos tinham uma vida e agora não estão mais aqui. Um cidadão ou cidadã brasileiro/a, mas que não é você. Ainda bem?

Na região Sudeste, onde estou enquanto escrevo, vemos o ápice da crueldade contra a população que mais sofre com o descaso das políticas públicas, que, quando existem, frequentemente não se tornaram efetivas para salvar 100 vidas. Era pra ser o contrário, mas não rola, e o que se vê no cenário é um empilhar de caixões. Enterramos possibilidades, descartadas como se não valessem o esforço para que pudessem ter o direito de ser e também de viver. Desperdiçamos soluções.

Os números são do mais recente relatório do respeitado Grupo Gay da Bahia (GGB), ONG que atua há 44 anos para compilar esses dados, e nos esfrega na cara uma de nossas maiores feridas. "Persiste o padrão de travestis serem assassinadas a tiros na pista, terrenos baldios, estradas, motéis e pousadas, enquanto gays e lésbicas são mortos a facadas ou com ferramentas e utensílios domésticos, sobretudo dentro de seus apartamentos", diz o relatório que deveria fazer o Brasil parar, mas nem cócegas faz.