Tarifa contra carro elétrico chinês é 'armadilha', diz chefão da Stellantis

Recentemente, os EUA anunciaram impostos de 100% sobre veículos elétricos importados da China para proteger seu mercado interno. A União Europeia deverá tomar uma decisão similar em breve.

Para Tavares, os impostos podem fazer com que as montadoras ocidentais deixem de evoluir: "quando se luta contra a concorrência para absorver 30% da vantagem competitiva de custos a favor dos chineses, há consequências sociais. Mas os governos, os governos da Europa, não querem enfrentar essa realidade neste momento. Isso não vai ser fácil para os concessionários."

Ainda de acordo com o chefe da Stellantis, as marcas chinesas deverão garantir em breve uma participação de 10% no mercado automotivo europeu, com 1,5 milhão de veículos vendidos.

