Carro autônomo do Google é investigado após batidas e infrações de trânsito

Dentre as infrações, estão tráfego na contramão, dar ré em áreas de mão única e tráfego em zonas de construção.

A NHTSA busca entender se os sistemas de direção do Waymo apresentam algum problema. Isso pode escalar para uma avaliação de engenharia, o que determinaria se um recall é adequado ou não.

Com a investigação apenas no início, há a possibilidade de a Waymo retirar seus carros sem motoristas das ruas para reprogramar seu software.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.