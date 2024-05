Acidente fake: como funciona novo golpe para enganar seguradoras de carros

Uma empresa de seguros recebeu a foto enviada por um cliente de uma van supostamente avariada. Entretanto, após desconfiar, a seguradora descobriu na internet a imagem verdadeira - com o veículo intacto, sem nenhum dano.

Cada vez mais isso tem ocorrido com as mais diversas empresas. De acordo com as seguradoras Allianz e Speedclear "casos em que aplicativos foram usados para distorcer imagens, vídeos e documentos da vida real aumentaram 300% de 2022 a 2023".

Segundo ainda as marcas, as manipulações de imagens utilizando inteligência artificial têm "todos os sinais de que se tornará o mais recente grande golpe a atingir o setor de seguros".

A partir de agora, espera-se que as seguradoras exijam mais provas e acesso ao veículo danificado - o que poderá fazer com que atendimentos no futuro próximo demorem mais.

Ainda de acordo com a reportagem, as fraudes poderão fazer os preços de seguro aumentarem em um futuro próximo em todo o mundo.

