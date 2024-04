Vaga de estacionamento é colocada à venda por R$ 1,8 milhão e nem é coberta

Segundo a descrição do anúncio, a vaga de estacionamento fica na Back Street, ao longo da orla, entre as ruas Dartmouth e Exeter. Ela inclui "um mastro prateado em uma extremidade e uma linha pintada de amarelo na outra". Há, ainda, uma árvore.

O preço alto se deve ao local valorizado onde está a vaga. Inclusive, seu preço é inferior ao de outras vagas já vendidas na mesma região.

Segundo o jornal Boston Globe, uma corretora já vendeu ali próximo, na Brimmer Street Garage, três vagas por cerca de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) cada.

A publicação diz, ainda, que moradores também têm de pagar taxas de associação e IPTU sobre os espaços de estacionamento, como se fossem uma casa. Por outro lado, o espaço conta com segurança 24 horas por dia, serviço de manobrista e a opção de ter o carro reabastecido.

A mesma vaga foi vendida por US$ 275 mil (R$ 1,5 milhão) há cerca de oito anos, segundo o Boston Globe.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.