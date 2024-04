IPVA 2024: como governo de São Paulo aumentou arrecadação em R$ 120 milhões

O escopo da comunicação limitou-se aos contribuintes com saldo devedor de IPVA 2024 superior ou igual a R$ 2 mil. A equipe utilizou a base de dados da Nota Fiscal Paulista.

Desta forma, a Supervisão do IPVA estima que em fevereiro houve um aumento de arrecadação superior a R$ 120 milhões com a campanha "Lembrete do Bem", quando comparado os pagamentos efetuados pelos contribuintes que receberam a comunicação daqueles que não receberam.

Em março os contribuintes foram avisados sobre o vencimento da terceira parcela, em abril receberam os avisos da quarta. Em maio, eles serão comunicados sobre o encerramento do calendário do IPVA 2024, com o vencimento da quinta parcela.

