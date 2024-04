Lerdo na pista: existe multa por andar com carro devagar demais?

Quem nunca se deparou com alguém andando devagar demais em uma via? Algumas pessoas até lembram que trafegar com o veículo em velocidade inferior à metade da máxima é uma infração. De fato é, inclusive está prevista no artigo 219 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No entanto, a aplicação é rara.

De acordo com o artigo citado, "transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita".

É uma infração média que debita quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma penalidade de R$ 130,16 de multa.