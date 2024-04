Xodó submerso: carro raro de 85 anos cai em lago enquanto dono tirava fotos

Tudo ocorreu em um condomínio fechado, Canyon Lake. O proprietário havia estacionado o carro em uma rampa para barcos em um lago, e começou a fotografá-lo. No entanto, o momento durou pouco.

Por uma razão desconhecida, o carro rolou para dentro do lago, ficando totalmente submerso. Os bombeiros de Riverside chegaram ao local rapidamente, e foram auxiliados pela Equipe de Mergulho do Departamento do Xerife do Condado de Riverside.

Imagem: Reprodução

Quando o carro foi retirado da água, o proprietário do Packard marrom ficou "muito emocionado", disse o chefe dos bombeiros de Canyon Lake, Jeff LaTendresse.

O modelo não tem falhas estéticas, porém a água provavelmente danificou o interior e a fiação, o que certamente fará seu reparo ser um grande desafio.

Um Packard 1939 como este está avaliado entre US$ 25 mil e US$ 40 mil (cerca de R$ 130 mil a R$ 208 mil na conversão direta), segundo o curador automotivo Pedro Gonzalez, da Carey's Fine Automobiles.