Com UE de olho em 'espionagem sobre 4 rodas', carros antigos podem sumir

A ameaça de ciberataques evolui na mesma medida da interconexão e digitalização de carros, produção e logística.

"Com a proliferação de veículos definidos por software, eletromobilidade, direção autônoma e cadeia de abastecimento interconectada, os ciberriscos aumentam sem cessar", comenta Stefan Bratzel, diretor do CAM e um dos autores do estudo.

Sua análise ilustra até que ponto a indústria se tornou vulnerável: dois anos atrás, por exemplo, a Toyota foi forçada a suspender a produção quando um fornecedor foi afetado por um presumível ciberataque.

Em 2022, a fabricante internacional de componentes automobilísticas Continental foi alvo de cibercriminosos, que roubaram dados cruciais de seus sistemas de TI, apesar da proteção maciça contra investidas do gênero.

Outro exemplo citado pelo CAM é o da pioneira automotiva Tesla: em março de 2023, hackers obtiveram acesso a funções de programação para controle dos veículos, como buzinar, abrir o porta-malas, ligar os faróis e operar o sistema de informação e diversão.

'Só quem garante segurança terá confiança do consumidor'

As novas normas estão forçando alguns fabricantes a retirarem certos modelos de seu catálogo. Para a alemã Volkswagen, isso inclui o carro compacto Up e a van Transporter T6.1. A montadora de luxo Porsche suspendeu a produção dos modelos Macan, Boxster e Cayman, passando a só vendê-los em versão com motor a combustão em países com regulamentos menos rigorosos.