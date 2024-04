Usado no Monza? De onde vem o motor 'veterano' da nova Chevrolet Spin

Para entendermos melhor o que representa cada uma das linhagens mecânicas, o Família 2 foi lançado no Brasil com o Monza há cerca de 42 anos, em 1982, pouco depois do lançamento do quatro cilindros. A sua primeira versão tinha 1.6 litro, litragem que foi subindo aos poucos. A primeira expansão veio com o 1.8, somente depois viria o 2.0 e, posteriormente, o 2.4 e companhia.

A diferença entre ambos está no fato que o Família 1 foi pensado para baixas litragens, embora tenha chegado a 1.8 litro. Já o Família 2 nasceu para "cilindradas" maiores, não foi por acaso que cresceu até os 2.4. Ele foi descontinuado apenas com a chegada dos Ecotec, cujas evoluções incluíam bloco e cabeçote feitos em alumínio.

Moderna para a época, a motorização Família 1 trazia bloco de ferro e cabeçote de alumínio, o que a deixava à frente dos antigos propulsores do Chevette e demais. Somado a isso, foram adaptados cabeçotes mais modernos, incluindo aí os 16 válvulas.

O 1.8 da Spin é da mesma linha usada pelos antigos 1.0 e 1.4, substituídos pelos 1.0 e 1.0 turbo de três cilindros, respectivamente, do Onix e da trupe. Além da minivan, equipou também o Cobalt.

"É um motor capaz e resistente, só é mais antigo. Os outros mais novos têm turbo e outras peças que podem ser mais complexas na hora do reparo. Se você mantiver a manutenção em dia, não há porque dar problemas. E os preços de peças e de consertos não assustam", explica José Ferreira, mecânico que está habituado a lidar com as famílias 1 e 2.

Ao longo dos anos, foram aplicadas várias atualizações no 1.8. Segundo a Chevrolet, as alterações diminuíram o consumo do Spin em 11%, além de prometer mais agilidade nas acelerações e retomadas. Somado a isso, o propulsor também passou a atender os novos critérios de emissões.