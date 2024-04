Seu carro esconde segredos: como liberar funções que você nem sabia existir

Tudo é feito por meio da porta OBD, a mesma utilizada em concessionárias para diagnosticar eventuais falhas. Um computador é conectado a essa porta, por meio de um cabo específico, que varia de acordo com a fabricante do automóvel.

"Podemos enviar um cabo para realizar o coding remotamente, em qualquer lugar do mundo. Entro na rede CAN [que conecta todos os módulos eletrônicos] para ativar funções previamente programadas de fábrica, mas que não estavam habilitadas", explica Junior.

Ele esclarece que os recursos liberados não envolvem a performance do veículo. Dependendo do modelo e das funções, o serviço custa de R$ 300 a R$ 1.000, informa. Algumas são apenas estéticas, enquanto outras liberam até a capacidade de condução semiautônoma.

No caso do VW T-Cross, em unidades equipadas com o motor 1.4 TSI, é possível ativar na central multimídia os mostradores do Modo Sport, que exibem força G, pressão do turbo e temperatura do óleo - disponíveis de fábrica no Polo e Virtus GTS e no Jetta GLI.

Considerando versões equipadas com painel digital, independentemente do modelo, há outras modificações disponíveis, diz Junior. As funcionalidades que podem ser destravadas dependem do modelo e do respectivo ano de fabricação - muitas vezes, é necessário informar o número de série do veículo para saber as opções de coding disponíveis para ele.