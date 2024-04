Menino de 9 anos guarda dinheiro por cinco anos para comprar Chevette

Nada de videogame ou carrinhos de controle remoto. O pequeno Max Arthur Machado Cavalli, de nove anos, sonhava mesmo era em ganhar um Chevette tubarão de aniversário. Após guardar dinheiro por cinco anos, o menino, morador de São José, na Grande Florianópolis, teve o sonho realizado pelos pais e ganhou modelo ano 1974. A reação da criança viralizou nas redes sociais.

A empresária Bruna Kaylie Machado da Silva, mãe do garoto, conta que a paixão do filho por esse modelo de carro é antiga, começou quando ele era bebê por influência do tio que tinha um carro do modelo.

"A paixão por carros antigos em si começou faz tempo, quando ele começou a falar, já dizia que gostava de carros antigos mais do que os atuais e esportivos", conta a mãe.