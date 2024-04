Você dirige bem? Estes 5 hábitos mostram que não e te levam a bater o carro

No entanto, a prática é ignorada por milhares de motoristas e motociclistas e causa acidentes que poderiam facilmente ser evitados.

Espacialmente em automóveis, ignorar o uso do equipamento de segurança põe em risco os condutores de motocicletas, que costumam trafegar entre os carros - e são, juntamente com os pedestres, os mais vulneráveis no trânsito.

Muitos não sabem, mas o uso da seta não é apenas uma atitude recomendável: sua ativação é obrigatória, de acordo com a legislação.

O advogado Marco Fabrício Vieira, membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), alerta que as penalidades estão previstas no Artigo 196 do CTB.

Segundo esse artigo, "deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação é infração grave".

Condutores flagrados sem executar a sinalização são penalizados com multa de R$ 195,23, mais cinco pontos na carteira de habilitação.