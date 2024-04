'Nova Hyundai' no Brasil: veja carros que devem chegar após acordo com Caoa

O Palisade é equipado com motores à moda antiga, mas sem dispensar uma carga de tecnologia. Sua primeira motorização é o 3.5 V6 de 249 a 275 cv, que pode vir com tração dianteira na variante menos forte ou integral. A arrancada de zero a 100 km/h é ágil em qualquer uma das duas opções, com acelerações entre 8,1 e 8,2 s.

Aqueles que desejam mais desempenho podem optar pelo 3.8 V6 de 295 cv, cavalaria que já ajuda a vencer a prova de zero a 100 km/h em 7,8 s,

Tucson renovado

Produzido em Anápolis (GO), o SUV médio já é um velho conhecido do mercado brasileiro, mas com uma atualização que foi lançada no exterior faz anos.

Para você ter uma ideia, o carro já ganhou uma nova geração lá fora. São pequenos retoques na parte dianteira, incluindo grade e para-choque, e outros espalhados pela carroceria, nada que tenha mudado demais.