BBB das multas? O que fazem as novas câmeras que acompanham semáforos em SP

Esses equipamentos utilizam um sistema adaptativo em tempo real capaz de transformar imagens captadas por câmeras integradas em dados e, por meio de algoritmos, ajustar o tempo de abertura dos semáforos de acordo com a quantidade de carros, garantindo maior fluidez do trânsito.

Os tempos máximo e mínimo de acionamento dessas luzes são programados previamente pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e são ajustados pelo próprio semáforo para melhorar o fluxo de veículos. Além disso, essa programação pode ser alterada remotamente por operadores da CET, por meio de uma central de controle.

A câmera que o novo semáforo traz substitui os chamados "laços", que são os sensores instalados no asfalto utilizados pelos semáforos convencionais. Essa câmera, chamada de "laço virtual", faz com que a operação do semáforo não seja afetada por recapeamento ou reparos que exijam a remoção temporária do "laço" convencional.

Outra vantagem é de que os novos semáforos "conversam" entre si e são sincronizados de acordo com as chamadas subáreas, que são as grandes avenidas e suas adjacências.

Onde novos semáforos serão instalados

Os semáforos modernizados começaram a ser instalados na cidade a partir do segundo semestre do ano passado. Segundo a SP Regula, os semáforos de todos 2.586 cruzamentos do Minianel Viário, que é a zona do rodízio municipal de veículos, serão trocados por novos nos próximos três anos.