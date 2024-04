BMW anuncia produção de seu primeiro carro híbrido no Brasil; veja detalhes

O modelo europeu conta com conjunto 3.0 a gasolina que produz 313 cv de potência e 45,9 kgfm de torque, unido a um propulsor elétrico de 197 cv e 28,5 kgfm. Combinados, os dois garantem 498 cv e torque máximo de 71,4 kgfm.

O X5 híbrido faz de 0 a 100 km/h em 4,8 s e tem velocidade máxima de 250 km/h. Rodando apenas no modo elétrico, o SUV tem uma autonomia de 110 km de acordo com o ciclo europeu.

Em fevereiro, a CEO do grupo BMW no país, Maru Escobedo, anunciou a chegada de 15 lançamentos neste ano, contando também veículos da Mini. O X5 híbrido, porém, não está incluído neste número, já que o modelo já é vendido atualmente no Brasil vindo do exterior.

