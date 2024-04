Jeep registra SUV elétrico de 600 cv no Brasil e pode trazer modelo em 2025

O modelo tem similaridade com o Jeep Wrangler, com a diferença que pretende ser 100% elétrico em sua motorização. Espera-se que esta seja sua posição na gama da marca: uma alternativa elétrica ao irmão que só é vendido em versões a gasolina e híbridas.

A plataforma do Jeep Recon será a STLA Large, com sua produção ficando centrada no México, em Toluca. O modelo será vendido nos Estados Unidos, Europa e, com o registro no INPI, tem boas chances de vir ao Brasil.

Imagem: Divulgação

Objetivo da Jeep é oferecer 20% de seu portfólio em modelos eletrificados até 2030 no Brasil.

De acordo com rumores, versões inferiores do Jeep Recon deverão vir com 400 cv de potência, enquanto as no topo de linha devem chegar aos 600 cv.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.