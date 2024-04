Porsche de acidente com morte em SP vale mais de R$ 1 mi e chega a 311 km/h

Sistema de freios 'único'. Segundo a Porsche, os modelos 911 GTS apresentam um desempenho de frenagem superior, com pinças fixas de alumínio monobloco de seis pistões na dianteira, pinças fixas de alumínio monobloco de quatro pistões na traseira e disco de freio com diâmetro de 408 mm na dianteira e 380 mm na traseira.

Siga o UOL Carros no

A versão GTS também tem um forte apelo esportivo. Com um visual típico do modelo 911, o capô do carro é longo, o para-brisa tem inclinação acentuada e o teto é levemente inclinado para trás.

Painel ativo. Outra característica dos modelos 911 é o painel ativo com tecnologia LED entre as lanternas traseiras.

Puxadores "camuflados". Os puxadores das portas do 911 são parcialmente embutidos e misturam-se com a aparência do veículo.

Interior luxuoso. Já o interior do 911 conta com volante esportivo, bancos em concha com a nomenclatura "GTS" bordada, painel de instrumentos com conta-giros central e dois displays de 7 polegadas, display central de 10,9 polegadas e botões sensíveis ao toque.