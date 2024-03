Excesso de carinho: seu jeito de lavar o carro já preocupa até montadoras

Manter o carro limpo dá uma satisfação enorme para o proprietário, que vê seu possante mais bonito e bem cuidado. Mas essa prazerosa sensação pode custar caro se a lavagem for feita do jeito errado. Isso inclui os lava-rápidos - máquinas equipadas com "escovões" que automatizam a lavagem do veículo.

Esse tipo de equipamento certamente traz praticidade e baixo custo ao cliente, mas pode danificar a pintura. Isso acontece porque as cerdas das escovas são utilizadas para lavar diversos carros todo dia, e é normal que elas acumulem resíduos como sujeira e pedras. Assim, eles podem causar danos ao verniz da pintura, por exemplo.

O manual do proprietário de muitos veículos também faz ressalva quanto ao uso dessas máquinas. Nesse caso, o alerta é referente ao risco de danos a outras partes do veículo. A Chevrolet, por exemplo, recomenda a remoção da antena antes da passagem do automóvel pelo lava-rápido. A Honda, por sua vez, recomenda rebater os retrovisores externos.