Picape híbrida da BYD é flagrada com jeito de Ford F-150 e virá ao Brasil

Vemos também BYD abaixo do LED, com também apliques plásticos no para-choque. O teto e as colunas são bastante retas, com na parte de trás as lanternas se interligando assim como ocorreu na frente. Há também o logo BYD na porta da caçamba.

Por dentro, haverá painel digital, central multimídia, head-up display e muito mais.

Imagem: eprodução

Usando a plataforma DM-i, para veículos pesados, a picape da BYD possui 5,30 metros de comprimento e 1,80 metro de altura. O modelo pode chegar ao Brasil ainda em 2024.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.