Dá problema? Por que cuidado ao bater porta do carro é coisa de brasileiro

Segundo Alexandre Barros Pinho, proprietário da oficina de funilaria e mecânica WTC Express, um fechamento extremamente violento pode sim trazer riscos de soltar ou quebrar peças, mas aquela batida menos cuidadosa do dia a dia dificilmente trará problemas para seu carro.

Se a pessoa tem o hábito de bater a porta do carro com toda a força (como no caso das propagandas), bastam apenas algumas vezes para que se solte a máquina do vidro, o forro de porta ou de plástico, bem como a possibilidade de desalinhar a porta e danificar a fechadura. Tudo isso contribuirá para o carro começar a apresentar barulhos".

"Por outro lado, ainda assim, aquelas fechadas mais descuidadas não são iguais às que se usa toda a força. Nessas situações, o que seria mais vulnerável seria um vidro blindado que não estivesse completamente fechado, que pode acabar trincando até mesmo quando se fecha a porta devagar", complementa.

"Se não, é no longo prazo que os componentes poderão apresentar danos. Ainda assim, via de regra, quanto mais cuidadosa é a fechada de porta, mais demora para serem observados quaisquer problemas de partes soltas e quebradas. E quando diferenciamos os carros antigos dos novos, como atuais têm mais plástico no forro e as fechaduras são mais complexas, eles tendem a serem os mais frágeis", conclui.

Prejuízo na fechadura: é o item mais caro dentre os envolvidos nas quebras por fechamentos agressivos. Partem de R$ 600 em carros populares e podem chegar a R$ 2 mil em modelos intermediários. Para carros premium, dependerá do sistema de fechamento de portas. O custo geral de alinhamento da porta, que leva cerca de duas horas, sai em torno dos R$ 200.

Quando questionamos o especialista sobre produtos baratinhos da internet que servem como uma espécie de batente para amenizar a agressividade do fechamento das portas, contraindicou.