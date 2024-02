Fiat revela a 'Strada do futuro' e outros quatro veículos conceito; veja

A Fiat revelou cinco carros conceito através de um vídeo no qual o presidente executivo da marca, Olivier François, apresenta as novidades. Todos os modelos utilizam a mesma plataforma global. O primeiro dos carros será oficialmente lançado em junho deste ano, com a marca prometendo lançar todos até 2027.

Os carros

O primeiro dos conceitos é um carro para cidade um pouco maior que o Fiat Panda, o 'primo europeu' do Uno. Inspirado no edifício Lingotto, da Fiat, ele vem com a pista oval de testes em seu painel. As formas ovais estão por todo o design, especialmente na cabine.