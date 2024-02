Como 'exame de toque' ajuda a mostrar o estado de saúde do seu carro

Todos sabem que o exame do toque é muito importante para detecção de inflamações na próstata e até a presença de câncer, ainda que alguns homens ainda se recusem a passar por ele. Quando falamos de carros, uma forma semelhante de diagnóstico no veículo também é essencial para descobrir problemas no seu automóvel.

O 'exame de toque automotivo' é feito no escapamento do veículo. Ao colocar o dedo no compartimento, é possível detectar problemas que vão desde vazamentos até falhas graves no motor.

É o que explica Alexandre Barros Pinho, proprietário da oficina mecânica e funilaria WTC Express, que listou o que deve ser observado ao colocar o dedo no escapamento.