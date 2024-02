Golpe da carteira perdida: como bandidos têm enganado e furtado motoristas

Enquanto isso, o outro criminoso furta pertences deixados dentro do carro - aproveitando-se dos instantes de distração

Como é comum nesses casos, tudo acontece em questão de alguns poucos segundos

Objeto é deixado no chão

No vídeo, uma mulher se aproxima do automóvel já com a condutora ao volante, preparando-se para sair de ré. Antes de abordar a motorista, a golpista larga um objeto perto na traseira do veículo, ainda estacionado.

Não é possível identificar o objeto em questão; pode ser uma carteira, uma peça de automóvel ou outro item que o condutor possa ter perdido no caminho até seu carro. Alertada pela mulher sobre o "objeto perdido", a motorista sai do veículo, esquecendo-se de trancar as portas.

Enquanto a vítima conversa com a criminosa, para verificar do que se trata, chega outro bandido, que abre a porta do passageiro, retira uma bolsa e sai andando, apressadamente. Tudo acontece sem que a vítima perceba.