Custava menos? Montadoras reduzem preços em até 33% para encarar chineses

O fortalecimento da presença de fabricantes chineses no mercado automotivo brasileiro tem forçado marcas instaladas no país a baixar os seus preços, especialmente no campo dos elétricos. O exemplo mais recente, mas não único, é o do Renault Kwid E-Tech, modelo de emissões zero que passou a custar R$ 99.990 - 33% a menos face os R$ 149.990 cobrados na época do seu lançamento, em 2022. Peugeot, Caoa Chery e JAC também derrubaram valores recentemente para encarar os asiáticos.

A pergunta que fica é: como as montadoras conseguem dar um abatimento tão grande? UOL Carros conversou com especialistas para buscar as respostas.

"Neste caso específico, estamos observando o reflexo da forte concorrência em ação. Nos primeiros anos dos veículos elétricos no Brasil, a quantidade de opções era bastante pequena, ou seja, praticamente não havia qualquer impulso forçando preços para baixo. Porém, com a chegada de produtos eletrificados em maior número e montadoras com apetite para se posicionar no mercado, este impulso apareceu rapidamente", explica Ricardo Bacellar, Conselheiro Consultivo para a indústria da mobilidade.