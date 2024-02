Fiat aumenta preços de Strada, Fastback e Toro; veja novos valores

Os outros aumentos da Fiat Toro ficaram entre R$ 3.000 e R$ 2.000.

Já a Fiat Strada teve aumento em todas as suas versões de R$ 2.000, menos no modelo de entrada - a Strada Endurante 1.3, que pulou apenas em R$ 1.000, indo de R$ 100.990 para R$ 101.990.

O Fiat Fastback é uma exceção, já que sua versão de entrada - Fastback Turbo - não teve aumento. No entanto, os outros quatro modelos protagonizaram aumentos de entre R$ 1.000 e R$ 2.500 - maior deles para a versão Fastback Audace, de R$ 140.490 para R$ 142.990.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.