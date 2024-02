Radar 'dedo-duro': como são os novos aparelhos que serão instalados em SP

De acordo com o departamento, a nova data para a abertura das propostas está prevista para este mês de fevereiro e a instalação dos novos radares deverá acontecer no primeiro semestre de 2024.

O investimento inicialmente previsto, que era de R$ 196,8 milhões no edital anterior, foi atualizado para R$ 202,6 milhões.

Instalação dos novos radares não abrange as rodovias estaduais administradas por concessionárias, que têm contratos específicos de instalação de radares.

