Saldão dos carros: veja o que está em promoção e se é a hora de comprar

Já Milad lembra que, embora muitas ofertas valham por tempo limitado (normalmente, até o fim do mês) não ter pressa é muito importante.

"Pesquisar sem preguiça. Ir a mais de uma concessionária depois de definir pelo veículo e não se seduzir pela primeira oferta que achar conveniente. Analisar sempre o valor final que irá pagar com todas as taxas incidentes e por fim, não se preocupar com a diferença no valor que derem como entrada no usado. Se o valor for pequeno, analisar se a proposta está boa em relação às demais. O importante é o delta (valor que vai pagar pelo zero km unido ao valor que pagarão pelo seu usado)", indica Milad.

Parte dos descontos da época do incentivo da redução do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) foram mantidos, ainda que de maneira menos agressiva. "As margens de lucro foram recuperadas durante a pandemia. Durante 2023, começaram a aparecer bons descontos. Depois do plano de incentivo do governo, algumas empresas continuaram a dar descontos para motivar a comercialização", lembra Cassio.

"Existiram descontos sobre o IPI que o governo concedeu ano passado, ou seja, alteraram a carga tributária reduzindo os valores dos veículos. Por outro lado, as montadoras também concederam, naquela época, descontos extras possibilitando diminuição ainda maior dos preços. Estes descontos de antes, em volta de R$ 2.500 a R$ 3.000, permaneceram, em sua maioria, até hoje", completa Milad.

Como conseguir um bom desconto

A maioria dos descontos vale para São Paulo (SP). Os preços podem variar de estado para estado, sendo que o paulista paga mais ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços).