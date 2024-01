GM antecipa detalhes de novo Chevrolet Spin antes de revelação no BBB 24

Maior mudança é na frente, com um novo visual que traz traços diagonais abaixo dos faróis Full LED e um capô mais elevado. O crossover, que segue tendo versões de sete e cinco lugares, virá ligeiramente mais alto por novos ajustes na suspensão.

A GM também promete "ganhos relevantes em eficiência energética" devido a "calibração do conjunto propulsor". Há ainda novidades na direção que "proporcionam uma dinâmica veicular e uma performance mais refinada ao produto".

Imagem: Divulgação

O novo Chevrolet Spin virá com a última geração da central multimídia Chevrolet MyLink, agora integrada ao quadro de instrumentos digital, seguindo o atual conceito de cockpit da marca. OnStar com Wi-Fi nativo, atualização remota de sistemas eletrônicos do veículo e myChevrolet app com funcionalidades extras completam o pacote de conectividade.

A marca ainda diz que o novo Spin terá "o conjunto de equipamentos de segurança mais abrangente da categoria", mas não deu maiores detalhes.

