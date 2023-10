Ibra faz 42 anos, mantém tradição e se presenteia com Ferrari milionária

O agora ex-jogador de futebol Zlatan Ibrahimovic, que se aposentou recentemente dos gramados, acaba de completar 42 anos e manteve a tradição: presenteou a si próprio com um carrão esportivo.

Dessa vez, a máquina escolhida pelo ex-centroavante do Milan é uma Ferrari Purosangue, primeiro SUV da marca italiana e que custa cerca de US$ 400 mil (aproximadamente R$ 2,05 milhões na conversão direta) nos Estados Unidos - no Brasil, um exemplar do utilitário esportivo foi vendido, via importação independente, por mais de R$ 7 milhões.

A compra foi revelada no perfil de Ibra no Instagram, em publicação com a frase "Happy birthday to Zlatan" ("Feliz aniversário para o Zlatan) e uma foto do interior do bólido. Ele postou a mesma frase em aniversários anteriores, quando adquiriu outros automóveis de luxo.