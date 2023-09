'Uber X se negou a ligar o ar-condicionado'; motorista pode fazer isso?

"O ar-condicionado faz parte dos requisitos para o cadastro de automóveis na plataforma da Uber, em todas as modalidades de viagens (UberX, Comfort, Black etc.). Entretanto, não existe obrigatoriedade nem proibição, por parte da Uber, de seu uso durante as viagens, independentemente da modalidade. A temperatura do veículo, assim como outros aspectos como rádio/música, faz parte das preferências de viagem que podem ser combinadas mutuamente entre o motorista parceiro e o usuário para uma viagem confortável para todos".

E acrescentou que "tanto o parceiro quanto o usuário podem cancelar uma viagem e reportar ao suporte caso não se sintam confortáveis com alguma situação, e também contamos com o sistema de avaliação mútua em que a experiência em cada viagem pode ser avaliada por ambas as partes, para tornar as viagens cada vez melhores para toda a comunidade.

É importante reforçar que o Código da Comunidade Uber estabelece que o motorista parceiro deve realizar manutenção para garantir as condições de funcionamento de todos os itens do veículo, incluindo aqueles exigidos pela legislação, e que usuários não devem aceitar cobranças realizadas fora da plataforma da Uber, que representam violação ao Código e podem levar à desativação da conta responsável."

Associação de motoristas justifica ar desligado

Eduardo Lima, presidente da Amasp (Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo), alega que muitos profissionais não têm condições financeiras para rodar com ar condicionado ligado - já que, segundo ele, o profissional ganha apenas algo entre 20% e 40% do valor de cada corrida.

"No Uber Confort tem passageiro que entra no carro que está com o vidro aberto e pode solicitar ao motorista ligar o ar-condicionado porque a margem dele nessa corrida é maior. Já no Uber Black, a maioria dos motoristas já chega com veículo refrigerado porque pelos valores das corridas são melhores", explica.