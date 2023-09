Botão 'secreto' poupa combustível, mas uso deve ser por tempo limitado

Hoje em dia, muitos carros, inclusive, desligam automaticamente a função ou impedem sua ativação quando ligamos o ar-condicionado no modo de desembaçamento.

O Volkswagen Taos, por exemplo, tem um sensor que detecta quando os vidros estão prestes ficarem embaçados e desativa a recirculação nesse caso.

O manual do SUV também alerta para o risco do uso prolongado da recirculação, que torna o ar da cabine "viciado" por conta da queda no nível de oxigênio, em decorrência da respiração dos ocupantes.

"O ar viciado pode ocasionar cansaço rápido e falta de concentração do condutor, o que pode causar colisões, acidentes e ferimentos graves. Nunca deixe o modo de recirculação de ar ligado por muito tempo, uma vez que o ar fresco não atinge o interior do veículo. Utilize o modo de recirculação do ar apenas por um curto período e desligue-o quando não for mais necessário", recomenda a VW.

Alerta semelhante está no manual do proprietário de veículos de outras marcas.

Devido à necessidade de renovação do ar à disposição do motorista e dos passageiros, existem modelos cujo ar-condicionado desativa a recirculação após determinado período. É o caso do Chevrolet Onix, como informa o respectivo manual.