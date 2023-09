Mais etanol na gasolina: como projeto do governo Lula poderia afetar carros

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ontem (14) ao Congresso o Projeto de Lei do Combustível do Futuro, um pacote de iniciativas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e a emissão de gases de efeito estufa, com previsão de investimento de R$ 250 milhões.

Dentre as propostas do projeto está o teor mínimo de 22% e o aumento para 30% da quantidade de etanol anidro (com baixo percentual de água) na composição da gasolina comum. Desde 2015, essa quantidade é de 27,5%.

Contudo, segundo especialista consultado por UOL Carros, a medida pode ser prejudicial aos motores a gasolina, principalmente dos carros mais antigos.