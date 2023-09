Toyota Corolla 2024: o que já sabemos sobre o sedã que chega ainda este ano

O design teve pequenas alterações, mas o destaque da novidade é o novo cluster digital multifuncional, que nesse quesito, coloca o modelo em pé de igualdade com seus rivais. O tamanho da tela que vai disponibilizar as informações de viagem para o motorista é generoso, com 12,3 polegadas. A multimídia, por sua vez, agora tem 10,5 polegadas e novo software - em conformidade com o Corolla dos países estrangeiros.

Ainda pelas imagens disponibilizadas por Lucas Torres, é possível perceber que as interfaces seguem o padrão visual que a marca sempre adotou. As cores também foram preservadas, com tons mais esfumaçados do cinza e do azul. Enquanto o cluster tem os manômetros (agora digitais) nas extremidades, a multimídia disponibiliza os recursos de infotenimento de forma mais espalhada pela tela.

O que mais sabemos do novo Corolla

Imagem: Reprodução / Professor Lucas Torres (canal Carro Chefe)

A grade dianteira em forma de colméia substitui os filetes horizontais do modelo 2023. Além disso, há novo desenho nas rodas de liga-leve, que são de 17 polegadas. Bem que poderia ter adotado mais mudanças visuais, como as que os mercados do exterior já ganhou

Outro ponto que deverá agraciar o sedã mais tradicional da marca japonesa é a nova cesta de itens eletrônicos de auxílio à condução - com assistente de saída do veículo, assistente de direção de emergência e supressão de acelerador em baixa velocidade