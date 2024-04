Na mira dos bandidos: veja os SUVs mais roubados ou furtados em SP em 2024

Levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran indica redução de 6,5% nas ocorrências de roubos e furtos de SUVs na capital e na Região Metropolitana de São Paulo em janeiro e fevereiro de 2024, na comparação com o mesmo período de 2023.

O estudo, publicado com exclusividade pelo UOL Carros, é feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista, informa a companhia especializada na localização e recuperação de veículos roubados ou furtados.

Considerando apenas a cidade de São Paulo, houve aumento de 10,3% nos roubos e nos furtos de utiliários esportivos no primeiro bimestre deste ano ante os dois primeiros meses do ano passado.

O que aconteceu?

De acordo com a Ituran, em janeiro e fevereiro de 2024 foram registrados 1.210 casos de roubos e furtos de SUVs na capital e na Região Metropolitana de São Paulo, contra 1.294 ocorrências nos dois primeiros meses de 2023

Apenas na capital paulista, houve 910 ocorrências de roubos e furtos no primeiro bimestre de 2024, ante 825 em 2023

O SUV mais visado pelos ladrões em janeiro e fevereiro de 2024 foi o Jeep Renegade, que acumulou 170 casos de furto ou roubo - quando o bem é subtraído mediante violência ou ameaça

Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve elevação de 57,4% nas ocorrências envolvendo o Renegade

Além do Renegade, apenas o Nissan Kicks teve alta nas ocorrências dentre os dez SUVs mais roubados ou furtados neste ano

Segundo a Ituran, em janeiro e fevereiro de 2024 houve cem registros de roubos e furtos do Kicks (elevação de 38,9%). O SUV da Nissan aparece em terceiro lugar no ranking, atrás de Renegade e Ford EcoSport

Os demais utilitários esportivos da lista tiveram queda nos casos de roubos e furtos, com destaque para Hyundai Creta (45 ocorrências em 2024, redução de 53,6%) e Chevrolet Tracker (29 casos em 2024, queda de 45,3%) - respectivamente, oitavo e décimo colocados no ranking

Bairros da capital com mais ocorrências

Dentre os bairros da capital, Tatuapé, na zona leste, é o líder em volume de roubos e furtos de SUVs, com aumento de 100% nos casos (de 16 para 32)

Ipiranga, na zona sul, ocupa o segundo lugar, com elevação de 11,8% (de 34 para 38 ocorrências)

Vila Formosa, na zona leste, é o terceiro bairro de São Paulo em quantidade de roubos e furtos de utilitários esportivos; teve alta de 130,8% (de 13 para 30)

Em décimo lugar na lista de bairros com mais roubos e furtos de SUVs, Perdizes, na zona oeste, apresentou a maior elevação na quantidade de ocorrências dentre os integrantes do ranking (de cinco para 15 casos, elevação de 200%)

