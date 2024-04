Ferrari econômica? 5 carrões muito potentes trazem consumo surpreendente

Com o avanço da tecnologia e a necessidade de se adequar aos limites cada vez mais restritos de emissões de poluentes estabelecido pelos governos, até carros de alta performance têm foco na redução do consumo de combustível

Segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), uma Ferrari 296 GTS, com seus 830 cv de potência, tem praticamente a mesma eficiência energética do que um Citroën C3 1.6 automático, por exemplo.

Conforme medição do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) do Inmetro, o consumo médio do carrão italiano é de 1,97 MJ/km (megajoules por quilômetro), ante 1,96 MJ/km do compacto da marca francesa.

Outro exemplo surpreendente: uma McLaren Artura, que rende 680 cv e é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em apenas três segundos, tem média de 1,58 MJ/km - pouco mais do que o 1,52 MJ/km de um Hyundai HB20S 1.0 aspirado de 80 cv,

Qual é o segredo? Os esportivos citados acima e os outros três carrões que compõem esta lista contam com tecnologia híbrida plug-in - são capazes de rodar algumas dezenas de quilômetros no modo 100% elétrico e trazem baterias que podem ser recarregadas na tomada.

A média de consumo em megajoules por quilômetro desses veículos é baixa, considerando a respectiva potência e levando em conta os critérios adotados pelo Inmetro, justamente por considerar essa capacidade de rodar uma distância relativamente longa sem gastar uma só gota de combustível.

A propulsão elétrica, no caso dos veículos híbridos plug-in, também contribui para o aumento da potência, por auxiliar o motor a combustão.

Vale uma ressalva: mesmo com eficiência energética em MJ/km comparável à de carros com potência muito menor, os carrões desta lista, todos abastecidos com gasolina, têm maior consumo de combustível na modalidade híbrida, quando não estão rodando exclusivamente no modo elétrico.

Além disso, alguns modelos aqui mencionados apresentam menor consumo na cidade do que na estrada devido à propulsão híbrida, que utiliza mais o auxílio do motor elétrico no ciclo urbano, poupando mais combustível, do que no rodoviário.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O PBE mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes

