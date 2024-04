Fiat Strada é superada e Volks volta a ter carro mais vendido do Brasil

Pela primeira vez desde que assumiu a liderança do mercado de veículos zero-km no Brasil, em 2021, a Fiat Strada perdeu o reinado. No primeiro trimestre de 2024, o ranking de emplacamentos de automóveis e comerciais leves tem um novo líder: o Volkswagen Polo.

O hatch superou a Strada no mês de março. Com o resultado, acumulou, no primeiro trimestre do ano, 27.263 unidades emplacadas, batendo a picape da Fiat também no acumulado de 2024.

Decolagem

O Polo estava praticamente esquecido no mercado brasileiro até o fim de 2022. Então, foi reestilizado e reposicionado, ganhando freios a tambor atrás (no lugar dos discos) e motor 1.0 turbo com potência um pouco inferior.