Fim das minivans? Por que até a Chevrolet Spin se rendeu à 'era dos SUVs'

Assim, ao aumentar o vão livre do solo da minivan Spin, a Chevrolet não está tecnicamente incorreta ao usar o termo crossover. No entanto, é sim uma jogada de marketing, já que não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, a definição técnica vale muito pouco, e SUV e crossover acabam sendo considerados praticamente sinônimos.

Para o público PJ, ser minivan ou crossover não faz grande diferença. Já no varejo, essa mudança de posicionamento é fundamental. Afinal, foi o desejo desse consumidor por SUVs que acabou levando à quase extinção da maioria dos demais segmentos. Assim, essa estratégia reforça a busca da Chevrolet para, com a nova Spin, por maior variedade de consumidores - além de mais armas para enfrentar o C3 Aircross.

Contudo, é preciso também cuidado para não perder o fiel consumidor do modelo que, de acordo com a própria Chevrolet, é o com maior índice de fidelidade de sua linha. Em 2020, 74,35% das vendas da Spin foram na modalidade venda direta - 15.105, do total de 20.314 unidades emplacadas.

Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A montadora, no entanto, acredita que, com o produto renovado, a tendência é que esse mix mude. Não que o varejo passe a representar a maioria dos negócios. Apenas deverá ter um percentual maior do que o atual na participação total.

Novo design agrada

Outra mudança está no visual: a Spin ficou mais bonita. E, conforme a Chevrolet, 42% de suas peças foram atualizadas - passando por renovação ou total modificação.