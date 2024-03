Mercedes mais caro do Brasil é jipe 'velha guarda' que ainda cativa famosos

O tanque de combustível tem capacidade de 100 litros. Com pé tranquilo, o carro vai passar dos 500 km de autonomia. Com pé nervoso? Mal vai chegar aos 400 km. E, se alguém ainda tem dúvidas sobre isso, o G63 é a gasolina.

Coisas esquisitas

Mas há algumas coisas no G63 à venda neste momento no Brasil que causam estranheza. A central multimídia não é sensível ao toque. Android Auto e Apple CarPlay? Tem sim, mas com fio. Aliás, só há entradas USB do tipo A.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Esse sistema operacional da Mercedes-Benz, aliás, é um dos menos intuitivos entre todos os já lançados por marcas de luxo. O novo infotainment da montadora, no entanto, é sensacional, e já está em diversos modelos elétricos e a combustão - entre eles, o Classe C.

Pois esse sistema acaba de ser incorporado ao Classe G (em todas as versões). Agora, há até mapa com realidade aumentada. E, claro, há o básico: multimídia sensível ao toque, entradas USB-C, conexão sem fio para CarPlay e Android Auto, carregador de smartphone por indução, etc.