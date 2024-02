Guerra das picapes: veja quais começaram 2024 voando no ranking de vendas

Quem olha o ranking consolidado de picapes feitas sobre chassi em 2023 pode imaginar que o segmento não teve grandes movimentações. Afinal, tudo terminou como é de costume há alguns anos, com Toyota Hilux na primeira posição e Chevrolet S10 na segunda. Mas uma análise mais profunda, mês a mês, mostra que a história não foi bem essa.

No segundo semestre, após a chegada de sua nova geração, a Ranger passou a aparecer à frente da S10 no resultado mensal. Não deu tempo de ultrapassar o modelo da Chevrolet no acumulado do ano. Já na abertura de 2024, a picape da Ford repetiu o feito do segundo semestre do ano passado, e fechou o mês passado à frente da rival.

Em janeiro, a Ranger teve 1.776 unidades emplacadas, ante as 1.620 da S10. Foi uma briga bem acirrada. No decorrer do mês, o produto da Chevrolet chegou a abrir uma dianteira, mas o da Ford se recuperou para virar o jogo.