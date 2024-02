Tracker e T-Cross ficam para trás e SUVs têm novos líderes; veja o ranking

Assim, a segunda metade de fevereiro deve dar um panorama mais real das vendas do segmento. Além disso, o segundo colocado já está "na cola" do Creta. Trata-se do Nissan Kicks, que no mesmo período somou 1.653 emplacamentos. Ou seja: são apenas 142 unidades de desvantagem.

O terceiro SUV mais vendido do período foi o Jeep Compass (1.542), que não é concorrente direto dos dois primeiros colocados - por ser médio, não compacto. O produto, assim, respira aliviado, após levar um susto em janeiro.

No mês passado, o Compass encerrou a primeira quinzena atrás do principal rival, o Toyota Corolla Cross. Mas se recuperou para encerrar janeiro na liderança da categoria de SUVs médios. Em quarto lugar entre os utilitários-esportivos está o T-Cross, que somou 1.429 unidades emplacadas.

Embora ainda esteja longe de recuperar seu primeiro lugar - e o protagonismo -, o VW começa a se recuperar. Isso porque, em janeiro, amargou a sexta posição no segmento de SUVs. Na primeira metade de fevereiro, o Tracker foi quinto colocado, bem próximo ao T-Cross. Registrou 1.417 exemplares vendidos.

Os mais emplacados

No ranking geral, há algumas mudanças na comparação com janeiro. A Fiat Strada confirma a liderança, com 2.627 emplacamentos. Já o Volkswagen Polo retoma o segundo lugar, que no primeiro mês de 2024 foi do HB20. O Hyundai, aliás, foi ultrapassado também por outro modelo.