Para bombar vendas, vendedor da Jeep incentiva você até a virar empresário

Em fevereiro, as vendas diretas foram responsáveis por 47% das unidades comercializadas do Commander; 40% do Renegade; e 34% do Compass. A Jeep, no entanto, não revela quantas delas foram para frotistas, produtores rurais ou empresários.

Por que CNPJ tem desconto

Via de regra, os descontos são oferecidos para clientes com CNPJ por dois motivos.

Um deles é por causa do volume de compra, já que grandes frotistas, como locadoras, podem adquirir muitos carros de uma só vez. Nesses casos, os descontos podem ser ainda mais "generosos" do que 15%.

A segunda razão, que vale até mesmo para a compra de apenas um carro, é que a venda é feita diretamente pela montadora. Ou seja, não há remuneração para o concessionário, somente a comissão do vendedor.

Em conversa com a coluna, sob condição de anonimato, um revendedor autorizado da Jeep explica que a venda pode ser interessante até mesmo para a loja.