Qual é segredo da BYD para ter fábrica com fração do investimento de rivais

A GWM, que vive um contexto mais parecido com o da BYD, de montar uma fábrica do zero, anunciou investimento de R$ 10 bilhões de 2023 a 2032. Estão confirmados quatro modelos, inicialmente, na nova planta - portanto, um plano menos ambicioso do que o da rival chinesa - que irá produzir carros, ônibus, caminhões, além do processamento de minerais.

As marcas com orçamentos mais parecidos com o da BYD, entre R$ 2,8 bi e R$ 5 bi, têm, no entanto, planos "menores". A Renault, por exemplo, vai investir R$ 5,1 bilhões de 2021 a 2027. Com essa quantia, são esperados dois SUVs e a produção de um powertrain híbrido. Já o investimento de R$ 4,5 bi da Caoa, aplicado entre 2021 e 2028, tem o objetivo de aumentar a produção do Tiggo 5X Sport, garantindo maior volume para a marca.

A Nissan, com R$ 2,8 bilhões, vai produzir dois novos SUVs e montar um motor turbo na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro. Um deles será a nova geração do compacto Kicks e o outro deve ser um utilitário esportivo maior, para concorrer no segmento acima, com Jeep Compass e Corolla Cross.

Qual é o segredo da BYD?

Desde quando a marca chinesa confirmou a instalação de uma fábrica de veículos no país, diversos especialistas "cravaram" que a planta atuaria no modelo CKD.

Nesse processo, os veículos são desmontados em componentes individuais, provavelmente na China, antes do envio para o local de montagem final. Ou seja, os carros são produzidos em outro país e apenas montados no Brasil. Esse modelo demanda menos investimentos, já que a linha de montagem é mais simples.