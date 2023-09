Todas as fotos mostram motos roubadas em clima de ostentação. A informação sobre a procedência dos veículos foi confirmada à reportagem por uma empresa de segurança, que preferiu preservar sua identidade.

A origem das motocicletas foi verificada através de pesquisa sobre as placas dos veículos fotografados, na qual foram constatados os alertas de roubo. Em uma das fotos, a quadrilha diz que "se eles quer motor emportado (sic) os favela também quer ter. Culpa do sistema lixo" (sic). Também há fotos de armas e de adolescentes sobre as motos.

UOL Carros procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para entender se existe alguma investigação em curso contra a quadrilha. A resposta foi que "a Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigação Criminal - DEIC, realiza ações de inteligência e monitora o perfil citado a fim de identificar os envolvidos na prática criminosa". No entanto, detalhes foram preservados para garantir autonomia ao trabalho policial.

Roubo de motos para ostentação cresce em São Paulo

Segundo a Ituran, empresa especializada em rastreamento de veículo, de acordo com dados da própria Secretaria de Segurança Pública, os números mostram que o roubo de motos a partir de 501 cilindradas subiu quase 70% na cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado —passou de 462 para 781.

"Essas motos são usadas para ostentação durante 'rolezinhos'. Acabam abandonadas depois ou são desmanchadas para venda de peças", informa Fernando Correia, coordenador de operações da Ituran.