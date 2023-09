Apesar de não estar à venda no Brasil, o SUV elétrico ID.4 pode render cerca de R$ 60 milhões aos cofres da Volkswagen - ou bem mais do que isso. O modelo inaugura uma divisão de carros: os que estão disponíveis apenas para locação. A partir de R$ 9.990 por mês, o marca alemã terá 250 unidades para assinatura no país.

Dentro do VW Sign&Drive, serviço de carro por assinatura da Volkswagen, é possível alugar o modelo por 24 meses - com preço de R$ 9.990,00 - já com todos os serviços do programa: manutenção, seguro, documentação, logística de entrega, assistência 24 horas, gestão de multas e serviço de rastreador. Dentro desse pacote, é possível rodar até 1,5 mil km por mês.

Para quem precisa circular mais, existem duas outras possibilidades: o pacote de 2 mil km mensais, por R$ 11.490, e o de 2,5 mil, de R$ 11.890. É cobrado R$ 1,50 por cada quilômetro excedido da franquia. Como estamos falando de um carro elétrico, a Volkswagen oferece, em parceria com a Greenv, a locação e compra de uma wallbox, ou seja, um carregador caseiro, que sai por R$ 599 o aluguel ou R$ 7.649 para compra.